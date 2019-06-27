Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.

Паредес заявил, что останется в ПСЖ

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Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Общество Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.

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Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Общество Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Экономика МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

Общество Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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Политика Полпред представил нового главу Ингушетии Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Путешествия Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Шоу-бизнес Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Армия и оружие Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз Боевой корабль ВМС США, который собирались зачислить в штат под номенклатурой USS Billings, врезался в сухогруз канадской компании.