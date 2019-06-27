Футбол

Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.
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Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 16:28

Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 17:28

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новостивчера в 17:04

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВвчера в 16:52

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ruвчера в 17:14

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионатвчера в 16:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Политика

ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество

Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов

В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

Обновлено в 06:42
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Происшествия

Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил

Второй пилот сгоревшего в Бурятии при посадке Ан-24 выжил, но был госпитализирован.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Жена Погребняка обрушилась на СМИ после публикации о «подбитом» глазе

Обновлено в 06:20
Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Кино

Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт

Обновлено в 02:48
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Расширен список профессий для прибавки к пенсии сельчанам

Постановлением от 25 июня правительство расширило список профессий.
Обновлено в 02:34
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей

Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»

Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз

Боевой корабль ВМС США, который собирались зачислить в штат под номенклатурой USS Billings, врезался в сухогруз канадской компании.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» Нето

Обновлено в 05:35
Футбол

«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипом

Обновлено в 05:45
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
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