Футбол
Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Политика
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов
В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В столице Туниса произошел второй взрыв
Обновлено в 06:42
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил
Второй пилот сгоревшего в Бурятии при посадке Ан-24 выжил, но был госпитализирован.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Полпред представил нового главу Ингушетии
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 02:48
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Расширен список профессий для прибавки к пенсии сельчанам
Постановлением от 25 июня правительство расширило список профессий.
Обновлено в 02:34
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Боевой корабль ВМС США, который собирались зачислить в штат под номенклатурой USS Billings, врезался в сухогруз канадской компании.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» Нето
Обновлено в 05:35
Футбол
«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипом
Обновлено в 05:45
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07