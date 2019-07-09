Футбол
Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нетНева Спорт 02:54
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta. Единственным представителем аргентинской команды стал полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» из «Зенита». Большую часть команды составляют игроки сборной Бразилии.
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Экс-игрок «Зенита» Паредес вошел в сборную Кубка Америки по версии Opta, Месси — нет
Sport24.ruвчера в 21:49
В символической сборной Кубка Америки только один аргентинец. Это бывший игрок «Зенита»
Sportbox.RUвчера в 21:59
Паредес – единственный представитель Аргентины в символической сборной Кубка Америки по версии Opta
Спорт-Экспрессвчера в 20:25
Алисон, Дани Алвес и Паредес – в символической сборной Кубка Америки по версии Opta
Бомбардир.рувчера в 16:42
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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