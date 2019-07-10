Футбол

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нетНева Спорт вчера в 02:54

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta. Единственным представителем аргентинской команды стал полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» из «Зенита». Большую часть команды составляют игроки сборной Бразилии.
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Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки

Советский спорт04:05

Бывший игрок «Зенита» Паредес — в символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

Sport24.ruвчера в 22:48

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Паредес попал в символическую сборную Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

Soccer.ruвчера в 23:05

Паредес — в символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

Чемпионатвчера в 23:03

Экс-игрок «Зенита» попал в символическую сборную Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 23:14

В символической сборной Кубка Америки только один аргентинец. Это бывший игрок «Зенита»

Матч ТВ08 июля в 21:59
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
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