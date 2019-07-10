Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta. Единственным представителем аргентинской команды стал полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» из «Зенита». Большую часть команды составляют игроки сборной Бразилии.

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нет

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