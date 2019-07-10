Футбол
Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нетНева Спорт вчера в 02:54
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta. Единственным представителем аргентинской команды стал полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» из «Зенита». Большую часть команды составляют игроки сборной Бразилии.
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Бывший игрок «Зенита» Паредес — в символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ
Sport24.ruвчера в 22:48
В символической сборной Кубка Америки только один аргентинец. Это бывший игрок «Зенита»
Матч ТВ08 июля в 21:59
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
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Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
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Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
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Происшествия
На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар
На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Политика
Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
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Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Космос
Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты
Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Политика
Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество
Власти Магадана запретили кормить голубей
Запрет на кормление голубей ввели власти Магадана, заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения города «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов 9 июля, сообщает REGNUM.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Общество
Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору
Обновлено в 03:45
Космос
Космический корабль SpaceX Starship могут представить ещё до конца текущего месяца
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию
Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Общество
Условия труда россиян признали кабальными
Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
Обновлено в 04:51
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Москва увеличила ввод недвижимости в первом полугодии в три раза
Москва в первом полугодии 2019 года увеличила ввод недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза - до 5,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам в среду первый зампред Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Политика
Джонсон допустил приостановку работы парламента ради Brexit
Экс-глава МИД Британии и лидер в борьбе за кресло премьер-министра Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы парламента в случае, если придется выводить страну из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 18:23