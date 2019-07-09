Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta. Единственным представителем аргентинской команды стал полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» из «Зенита». Большую часть команды составляют игроки сборной Бразилии.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Общество Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Экономика Visa снизила комиссию для новых мелких торговцев на год Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снижает до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Здоровье Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.

Общество Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.

Общество Роскачество проверило бургеры на антибиотики Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.

Экономика Правительство предложило значительно повысить акциз на вино Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авто Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Политика Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.

Футбол «Краснодар» презентовал форму на следующий сезон «Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.