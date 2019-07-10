Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Политика В Тбилиси проходят акции протеста В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.

Политика Президент Южной Кореи призвал корпорации готовиться к продлению санкций Японии Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал руководителей корейских корпораций готовиться к продлению Японией экспортных ограничений.

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.

Происшествия Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.

Наука Ученые нашли новый способ эффективного похудения В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Крыму Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.

Экономика Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Шоу-бизнес Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.

Космос Тайна происхождения следов доисторических вездеходов Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Армия и оружие В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Кино Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов» Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.