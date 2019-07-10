Футбол

Паредес вошел в символическую сборную Кубка АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 22:01

Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).
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