Футбол

Паредес уходит из «Зенита» в «ПСЖ»Аргументы и Факты 06:03

В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что аргентинец Леандро Паредес переходит во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее стало известно, что Паредесом интересовался клуб «Челси». По данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за него 47 миллионов евро.
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