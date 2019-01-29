Футбол
Паредес уходит из «Зенита» в «ПСЖ»Аргументы и Факты 06:03
В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что аргентинец Леандро Паредес переходит во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее стало известно, что Паредесом интересовался клуб «Челси». По данным Transfermarkt, «ПСЖ» заплатил за него 47 миллионов евро.
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