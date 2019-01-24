Футбол

Паредес тренируется с «Зенитом»Спорт-Экспресс 03:34

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов. Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.
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Паредес вместе с «Зенитом». Пока

Спорт-Экспресс11:50

Паредес тренируется с «Зенитом» на фоне слухов о возможном переходе в «ПСЖ»

Sport24.ru04:23

Эксперт: «Надо найти „звездочку“ на замену Паредесу»

Петербургский дневник06:09

Паредес проводит тренировку с «Зенитом»

Евро-футбол.ру03:50

Паредес тренируется с «Зенитом», несмотря на возможный переход в «ПСЖ»

Советский спорт04:24

Что делать Семаку без Паредеса

Нева Спорт04:22
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Футбол

Анри отправил нескольких игроков в дубль «Монако», чтобы встряхнуть команду

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем 22-го тура чемпионата Франции рассказал, что принял решение отправить нескольких игроков первой команды в резерв.
Обновлено в 12:13
Футбол

Польский «Лех» договорился с ЦСКА об аренде футболиста Жамалетдинова

Обновлено в 10:59
Футбол

«ПСЖ» согласовал трансфер футболиста «Зенита» за €47 млн

Обновлено в 11:41
Футбол

Сборная Японии вышла в полуфинал Кубка Азии, обыграв Вьетнам

В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Японии обыграла команду Вьетнама с минимальным счетом 1:0.
Обновлено в 10:09
Футбол

Кшиштоф Пентек перешел в «Милан»

В Генуе Пентека зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц, а в «Милане» Кшиштоф будет получать 35 000 евро в неделю до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро.
Обновлено в 05:24
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере 18-летнего защитника «Далласа»

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о выкупе у клуба MLS «Даллас» защитника Криса Ричардса.
Обновлено в 11:23
Футбол

В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Обновлено в 05:21
Футбол

Френки де Йонг: «Не собираюсь быть в „Барселоне“ пассажиром»

Полузащитник Френки де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону», рассказал о своих амбициях в каталонском клубе.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам

В списке компании лидирующую позицию занял «Реал». Мадрид заработал рекордную сумму денег — 750,9 млн евро.
Обновлено в 05:20
Футбол

Неймар может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

"ПСЖ" выступил с официальным заявлением по травме нападающего Неймара, полученной им в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
Обновлено вчера в 19:53
Футбол

ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера

Арбитр Ибрагим Чайбу из Нигера оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков и пожизненно отстранен от футбольной деятельности, сообщает пресс-служба ФИФА.
Обновлено в 12:17
Футбол

Черчесов: «Президент РФС задаст новый вектор в развитии футбола»

Отвечу банально — это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола.
Обновлено в 09:33
Футбол

Макаров и Минаев поедут на второй сбор с тульским «Арсеналом»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Макаров и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев поедут с "Арсеналом" на второй зимний сбор команды, сообщил РИА Новости генеральный директор тульского футбольного клуба Дмитрий Балашов.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Спартак» поздравил Зе Луиша с днем рождения

Обновлено в 06:30
Футбол

Бен-Йеддер посвятил свой гол в ворота «Барселоны» пропавшему Сале

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» принимала «Барселону».
Обновлено вчера в 17:46
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Леандро Паредес
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Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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