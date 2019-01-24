Футбол

Паредес тренируется с «Зенитом»Спорт-Экспресс 03:34

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов. Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.
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Паредес вместе с «Зенитом». Пока

Спорт-Экспресс11:50

Паредес тренируется с «Зенитом», несмотря на возможный переход в «ПСЖ»

Советский спорт04:24

Что делать Семаку без Паредеса

Нева Спорт04:22

Паредес проводит тренировку с «Зенитом»

Евро-футбол.ру03:50

Паредес тренируется с «Зенитом» на фоне слухов о возможном переходе в «ПСЖ»

Sport24.ru04:23

Паредес провел среду в Париже

Soccer.ru00:59

«Зенит» прошел медосмотр, Паредес в команде

Sport-place21 января в 05:09
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Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Обновлено в 13:11
Спорт

Тарасова и Морозов назвали приемлемым прокат короткой программы на ЧЕ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, считают приемлемым выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

В Нальчике неизвестные напали на полицейских

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный с ножом напал на полицейского.
Обновлено в 12:02
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено в 10:14
Авто

Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены

Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq

Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Ученые не стали переводить часы судного дня

Ученые из США не стали переводить часы судного дня, которые указывают на приближение мировой катастрофы.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети

В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты

В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Политика

В Renault определились с новым президентом вместо Карлоса Гона

Обновлено в 10:30
Происшествия

В администрации Нефтеюганска прошли обыски

Обновлено в 00:58
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Обновлено в 07:23
Гаджеты

Polestar показала новую информационно-развлекательную систему

В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Политика

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Религия

Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей

Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40
Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Историческом музее пропала древняя икона

Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Обновлено в 04:22
Политика

Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США

Обновлено в 14:59
Происшествия

Экс-замминистру культуры Пирумову удвоили срок в колонии

«По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.» — приводит «Интерфакс» решение суда.
Обновлено в 04:58
Космос

У американцев на МКС отказал скафандр

Обновлено в 10:32
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Леандро Паредес
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Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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