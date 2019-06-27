Футбол
Паредес сделал заявление по поводу своего будущегоМатч ТВ вчера в 16:52
Напомним, что зимой 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита», подписав контракт до 2023 года. Он провел в чемпионате Франции 22 матча и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в РПЛ.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Политика
В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.
Обновлено вчера в 18:45
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Театры
«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова
Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
КНДР поторопила США с продолжением диалога
Соединенным Штатам необходимо представить новую стратегию по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Спорт
WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел
По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
На Кубани приняли закон о производстве экологически чистой продукции
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал, что принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает новые возможности для реализации аграрной политики на Кубани.
Обновлено вчера в 09:20
Единоборства
Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях
Боец ведет переговоры с организацией Bare Knuckle FC Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Россияне стали реже покупать витамины
Россияне стали реже покупать в витамины, в частности, из-за роста цен на БАДы, что может негативно сказаться на здоровье граждан, большинство из которых испытывают дефицит необходимых для организма элементов.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек
Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51