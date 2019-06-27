Футбол

Паредес сделал заявление по поводу своего будущегоМатч ТВ вчера в 16:52

Напомним, что зимой 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита», подписав контракт до 2023 года. Он провел в чемпионате Франции 22 матча и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в РПЛ.
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Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВвчера в 16:52

Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 17:28

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ruвчера в 17:14

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новостивчера в 17:04

Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 16:28

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионатвчера в 16:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Политика

В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.
Обновлено вчера в 18:45
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Театры

«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова

Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено вчера в 17:19
Общество

В КНДР пропал студент из Австралии

В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

КНДР поторопила США с продолжением диалога

Соединенным Штатам необходимо представить новую стратегию по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Спорт

WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел

По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

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Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе

Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

На Кубани приняли закон о производстве экологически чистой продукции

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал, что принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает новые возможности для реализации аграрной политики на Кубани.
Обновлено вчера в 09:20
Единоборства

Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях

Боец ведет переговоры с организацией Bare Knuckle FC Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях, сообщает ТАСС.
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Экономика

Россияне стали реже покупать витамины

Россияне стали реже покупать в витамины, в частности, из-за роста цен на БАДы, что может негативно сказаться на здоровье граждан, большинство из которых испытывают дефицит необходимых для организма элементов.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
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Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек

Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
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Происшествия

В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом

В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
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