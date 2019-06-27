Паредес сделал заявление по поводу своего будущегоМатч ТВ вчера в 16:52

Напомним, что зимой 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита», подписав контракт до 2023 года. Он провел в чемпионате Франции 22 матча и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в РПЛ.

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Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

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