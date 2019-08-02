Хавбек французского "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес решил подшутить над партнером по команде Неймаром во время тренировки, сообщает "Чемпионат.com". Во время отбора мяча бразильцем полузащитник упал на газон и начал симулировать травму. Нередко именно за это критикуют Неймара.

Паредес подшутил над Неймаром во время тренировки

Происшествия Журналист «Дождя» Владимир Роменский задержан на акции в центре Москвы Журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский был задержан на акции "Вернем себе право на выборы" в центре Москвы, где он выполнял редакционное задание.

Энергетика Китай получил контроль над ценами на нефть «Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в его портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Происшествия В челябинском контактном зоопарке убили половину животных Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.

Политика Силуанов отреагировал на ввод США новых санкций против России Российский первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение США о введении новых санкций в отношении России.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Общество Мутко предложил построить в Тулуне новый детсад В Тулуне Иркутской области, который сильно пострадал от наводнения, вместо дважды подтопленного детского сада «Родничок» может быть построено новое дошкольное учреждение.

Происшествия На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.

Политика ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.

Политика Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Общество Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Общество ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума» За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в "нормандском формате" может состояться в конце августа.

Космос Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.