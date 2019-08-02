Футбол
Паредес подшутил над Неймаром во время тренировкиГазета.Ru вчера в 10:37
Хавбек французского "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес решил подшутить над партнером по команде Неймаром во время тренировки, сообщает "Чемпионат.com". Во время отбора мяча бразильцем полузащитник упал на газон и начал симулировать травму. Нередко именно за это критикуют Неймара.
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