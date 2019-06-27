Футбол

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожуЧемпионат 16:31

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Ранее появилась информация, что «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с продажей аргентинца. Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
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