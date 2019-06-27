Футбол

Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.
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Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 16:28

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионатвчера в 16:31

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ruвчера в 17:14

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новостивчера в 17:04

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВвчера в 16:52

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 17:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Происшествия

Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 00:02
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая

Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии принял решение о лишении статуса неприкосновенности с бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 03:57
Футбол

Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон

В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Александра Серова заподозрили в ношении памперсов

Обновлено в 01:11
Технологии

В России разработали процессор для нейросетей

Научно-технический центр "Модуль" разработал отечественный процессор для построения нейросетей.
Обновлено в 00:22
Общество

Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов

43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено вчера в 22:24
Авто

Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей

Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Общество

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Культура

В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»

Обновлено в 01:08
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии

Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено вчера в 10:26
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской

Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Обновлено в 03:11
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
Обновлено в 03:32
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