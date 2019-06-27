Футбол

Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»АБН 19:05

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что останется в парижской команде. До перехода в парижский клуб аргентинец выступал за «Зенит». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться обратно в петербургский клуб.
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Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ru16:28

Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»

Газета.Ru17:28

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ru17:14

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новости17:04

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВ16:52

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс16:44

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионат16:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:20, Вашингтон
Общество

Бренд женского белья устроил бодипозитивную фотосессию

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Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено в 16:18
Транспорт

Магаданцы возмутились перекрытием дорог в городе из-за проведения полумарафона 29 июня

Магаданцы возмутились перекрытием дорог в городе из-за проведения полумарафона 29 июня.
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Кино

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Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
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Происшествия

На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше

По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Обновлено в 15:50
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

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Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено в 21:23
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Наука

Провал миссии Science

Баккер и соавторы обратились к авторам исследования 2008 года и получили изображения, которые фигурировали в оригинальной работе.
Обновлено 24 июня в 12:34
Наука

Ученые нашли способ выращивать новые зубы

Российские и японские ученые выявили клетки, которые отвечают за процесс образования зубной ткани у человека.
Обновлено в 19:01
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено в 03:58
Политика

Саакашвили призвал украинцев пить грузинское вино

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал помочь Грузии, страдающей от российских санкций.
Обновлено в 20:07
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
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Технологии

Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров

За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
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Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери

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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
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Происшествия

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя

Обновлено вчера в 06:48
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Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге

Обновлено в 17:38
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В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
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Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
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