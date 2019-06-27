Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»АБН 19:05

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что останется в парижской команде. До перехода в парижский клуб аргентинец выступал за «Зенит». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться обратно в петербургский клуб.

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Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»

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