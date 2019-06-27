Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»АБН 19:05
Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что останется в парижской команде. До перехода в парижский клуб аргентинец выступал за «Зенит». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться обратно в петербургский клуб.
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Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».
Обновлено в 15:27
Происшествия
Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали
Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 13:14
Происшествия
РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Кино
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Музыка
Карди Би презентовала клип Press
Обновлено в 16:43
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено в 19:59
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Москве задержали мужчину, грозившего поджечь себя у здания Минстроя
Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего поджечь себя в центре Москвы у здания Минстроя.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Наука
Рожки да ножки
В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Цены за обучение в российских вузах за последний год увеличились в среднем на 19 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Крыму во время парашютной тренировки погибли десантники
В Республике Крым двое десантников, совершивших учебный прыжок с парашютом, погибли после приземления на воду.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39