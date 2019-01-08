Футбол
Sky Sports: «Челси» близок к приобретению Паредеса и Бареллы
Sky Sports: «Челси» близок к приобретению Паредеса и БареллыЧемпионат06:03
Лондонский «Челси» с большой вероятностью усилит среднюю линию в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По информации издания, синие близки к приобретению сразу двух полузащитников – Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллы («Кальяри»).
Чемпионат06:03
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Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
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Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
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Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Обновлено в 12:03
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Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
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«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика
Россиянам открыты 119 стран мира
Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Политика
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Обновлено вчера в 14:36
Космос
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Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
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Обновлено в 10:09
Армия и оружие
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Обновлено в 11:30
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
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Первое судебное слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова состоялось во вторник, дело рассматривается Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:09
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Почетного консула Бельгии избили во Львове
Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»
ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия
При столкновении поездов в ЮАР погибли люди
Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Политика
Климкин призвал запретить въезд в страну мужчинам из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 08:16
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин рассказал, почему он не смог попасть в Эрмитаж
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Хоккей
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, уступив «Локомотиву»
Обновлено в 11:22
Кино
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23