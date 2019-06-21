Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»REGNUM 00:40

Агент игрока обсуждает с клубом условия его возможного перехода. Отмечается, что в случае возвращения Паредеса в «Зенит», это будет не аренда, а полноценный трансфер. Напомним, Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ в январе 2019 года за €40 млн.

Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Политика Трамп предупредил Иран об ударе По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Путешествия В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины «С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.

Экономика «Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.

Авто Классический Ford Mustang стал электрокаром Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.

Футбол Рэмси получил в «Ювентусе» номер Маркизио Новичок "Ювентуса" полузащитник Аарон Рэмси будет выступать за туринский клуб под 8-м номером, сообщает Football Italia.

Происшествия МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Культура На фестивале «Дачное Царицыно» в Москве воссоздадут атмосферу XIX века Атмосферу конца XIX — начала XX века воссоздадут на московском фестивале «Дачное Царицыно» с 12 по 21 июля.

Экономика Apple попросила правительство США не обострять торговую войну Компания Apple направила письмо главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру, в котором просит не вводить дополнительные пошлины в 25 процентов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

Космос Флаг из миссии Apollo 11 выставили на продажу с аукциона в честь 50-летия полета на Луну Среди предлагаемых предметов - рулон пленки диаметром 70 мм, который был доставлен на Луну во время миссии «Аполлон-11», а также американский флаг, который облетел вокруг Луны во время кампании «Аполлон-15».

Политика ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.

Футбол Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.

Авто Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.

Политика «Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Политика Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.

Авто АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.