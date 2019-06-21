Футбол

Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»REGNUM 00:40

Агент игрока обсуждает с клубом условия его возможного перехода. Отмечается, что в случае возвращения Паредеса в «Зенит», это будет не аренда, а полноценный трансфер. Напомним, Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ в январе 2019 года за €40 млн.
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