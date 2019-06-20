Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»Sports.ru вчера в 15:20

«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».
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Во Франции сообщили, что «Зенит» хочет вернуть Паредеса из «ПСЖ»

Советский спортвчера в 16:05

Источник: Паредес может вернуться в «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Источник: «ПСЖ» может вернуть Паредеса «Зениту»

Sport.ruвчера в 16:44

Паредес может вернуться в РПЛ

Матч ТВвчера в 16:09

Паредес может вернуться в Россию. Он перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой

Sport24.ruвчера в 15:55

Паредес может продолжить карьеру в России

Чемпионатвчера в 15:35

Паредес может вернуться в «Зенит»

Sports.ruвчера в 15:20
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Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено вчера в 10:02
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Авто

Что ломается в машине только летом: 7 примеров

Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь.
Обновлено в 01:00
Политика

Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Леопард-«крестница» Памелы Андерсон попала на фотоловушку с котенком

Самка леопарда, которой дала имя актриса Памела Андерсон, в приморском нацпарке «Земля леопарда» попала в объектив фотоловушки со своим котенком, сообщает учреждение.
Обновлено в 01:12
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Единоборства

Третий бой Канело–Головкин может не состояться из-за личной неприязни

Третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом может не никогда состояться, поскольку Альварес испытытывает очень резкую личную неприязнь к Головкину и не хочет иметь с ним дело.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Общество

В пятницу москвичей ждет аномальная жара

Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
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