Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»Газета.Ru вчера в 17:02
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24. Паредес покинул сине-бело-голубых в январе этого года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Авто
В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом»
Эксклюзивные фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Амурский губернатор сказал, кто может возглавить министерство здравоохранения региона
Глава региона Василий Орлов обратился в федеральный минздрав с просьбой подобрать кандидатуры на пост руководителя областного министерства.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
Energizer E12 — телефон за 12 евро с двумя SIM-картами, мультимедийными кнопками, поддержкой MP3 и MicroSD
Говоря о музыке, стоит отметить наличие поддержки карт памяти MicroSD (до 16 ГБ) и мультимедийных клавиш под экраном для управления воспроизведением.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки
20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки
13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей
Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Музыка
Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»
Историю о выборе названия коллектива Шахрин на самом деле рассказал еще в 1998 году.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено вчера в 14:09
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Беспардонная телеведущая ворвалась в госпиталь и перепугала врачей с пациентами
Обновлено в 01:04
Хоккей
Кэллахэн может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Форвард "Тампы-Бэй" Райан Кэллахэн, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру в связи с проблемами со здоровьем.
Обновлено вчера в 19:17