Паредес может вернуться в «Зенит»Газета.Ru вчера в 17:02

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24. Паредес покинул сине-бело-голубых в январе этого года.

Паредес может вернуться в «Зенит»

Авто В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом» Эксклюзивные фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Здоровье Амурский губернатор сказал, кто может возглавить министерство здравоохранения региона Глава региона Василий Орлов обратился в федеральный минздрав с просьбой подобрать кандидатуры на пост руководителя областного министерства.

Политика Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.

Футбол Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Политика Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки 20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.

Общество В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки 13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.

Политика Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Политика Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.

Происшествия Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Музыка Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф» Историю о выборе названия коллектива Шахрин на самом деле рассказал еще в 1998 году.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Футбол «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.

Наука По атомному радио впервые в истории передали музыку Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.