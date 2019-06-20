Паредес может вернуться в «Зенит»Газета.Ru 17:02

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24. Паредес покинул сине-бело-голубых в январе этого года.

Паредес может вернуться в «Зенит»

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