Паредес может вернуться в РоссиюNews.ru 04:42

Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Руководство французской команды недовольно качеством игры аргентинского футболиста, сообщает Le Parisien.

Паредес может вернуться в Россию

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