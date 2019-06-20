Паредес может вернуться в «Зенит»Sports.ru вчера в 15:20

«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».

Паредес может вернуться в «Зенит»

Происшествия В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России» Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Политика Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередачи, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). «Однако по историческим причинам энергосистема балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской», — указывается в сообщении.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Политика Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией» Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.

Армия и оружие NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

Политика Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Происшествия На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.

Политика Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Наука Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.

Происшествия В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Происшествия Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он занимал должность мэра Балашихи, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Происшествия СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Шоу-бизнес Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.

Политика Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.

Наука Греческие археологи нашли на дне моря артефакты битвы при Саламине Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Экономика Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.