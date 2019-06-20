Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»Sports.ru вчера в 15:20
«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика
Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России
Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередачи, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). «Однако по историческим причинам энергосистема балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Обновлено вчера в 07:17
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Наука
Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться
Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста
Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он занимал должность мэра Балашихи, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Обновлено в 05:22
Наука
Британские учёные создали квантовый тип компьютерной памяти
Обновлено в 06:40
Происшествия
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
В пятницу, 21 июня, принцу Уильяму исполняется 37 лет.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма
Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
Обновлено в 04:29
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Наука
Греческие археологи нашли на дне моря артефакты битвы при Саламине
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 13:51