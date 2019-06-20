Паредес может вернуться в «Зенит»Sports.ru вчера в 15:20

«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».

Паредес может вернуться в «Зенит»

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