Футбол
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сообщил, что спортивный директор «Боки Хуниорс» Николас Бурдиссо предложил ему вернуться в команду. Аргентинец является воспитанником этого клуба.
Матч ТВвчера в 21:50
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Паредес: «Хотел бы вернуться в „Боку“, но „Зенит“ уже отклонил предложение „ПСЖ“»
Sport24.ruвчера в 20:53
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией
Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:57
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Арестованный в России американец оказался также британским подданным
Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения перекрытий одного их подъездов 10-этажного жилого дома.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку
После завершения поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живую собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В США палата представителей приняла новый проект бюджета
22 декабря 2018 года в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку двум партиям не удалось согласовать бюджет, так как республиканцы во главе с Трампом потребовали выделения значительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, а демократы отказались одобрять эту идею.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»
На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись "стена близко", которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Гаджеты
Первый складной Xiaomi показали на видео
В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Новочеркасске частично обрушилось четырехэтажное здание
Стена четырехэтажного здания частично обрушилась в Новочеркасске, из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии
Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца остается стабильным
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области
По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла
Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который был отправлен на Украину в преддверии праздничного богослужения 7 января, задержали на местной таможне.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено вчера в 19:32
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Происшествия
В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей
Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей
«Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов
Обновлено вчера в 23:18