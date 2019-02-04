Футбол

«ПСЖ» проиграл «Лиону» в дебютном матче ПаредесаЧемпионат вчера в 16:54

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «ПСЖ». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, отличившийся на 7-й минуте после передачи хавбека Юлиана Дракслера.
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Лео Дюбуа: «Не стоит увековечивать победу „Лиона“ над „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс05:36

Паредес чуть не получил травму в дебютном матче за «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 18:29

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (1:2). Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1

Sports.ruвчера в 16:55

«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Советский спортвчера в 16:56

«ПСЖ» проиграл «Лиону» в дебютном матче Паредеса

Чемпионатвчера в 16:54

Паредес дебютировал за «ПСЖ» и чуть не получил травму. При нем Париж проиграл впервые в сезоне

Sport24.ruвчера в 18:19

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»

Газета.Ruвчера в 17:02
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокуратура раскрыла детали нового расследования гибели группы Дятлова

Про уголовное дело без номера Первое, что смущает многих исследователей загадки перевала Дятлова: уголовное дело по факту смерти туристов датировано шестым февраля.
Обновлено в 06:23
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Общество

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Движение после ЧП на Липецкой улице в Москве частично восстановлено

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Наука

Мировой океан изменит цвет к концу XXI века

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Обновлено в 07:28
Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Российские торговые сети снизили цену на iPhone XR

Напомним, ранее глава компании Тим Кук рассказал, что Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно ослабли по отношению к доллару.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Скинувшего пенсионера со скамейки полицейского уволили со службы

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Госдуме хотят отбирать автомобили у водителей, попавших в ДТП

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил конфисковывать автомобили у водителей, совершивших ДТП и сбежавших с места аварии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых

В Карачаево-Черкесии сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту.
Обновлено в 03:34
Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, показало исследование «РИА Новости».
Обновлено в 01:48
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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