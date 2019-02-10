Футбол
Паредес: «Партнеры помогают мне адаптироваться в „ПСЖ“»ProstoProSport 04:45
Аргентинский футболист перебрался во Францию из «Зенита» за 40 млн евро и уже успел провести 2 матча за новую команду.
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Паредес впервые сыграл в Париже. Он должен выйти в «основе» против «Манчестер Юнайтед»
Спорт день за днем04:55
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.
Обновлено в 06:48
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Общество
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
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Авто
Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Автоэксперты составили рейтинг внедорожников с самым высоким расходом топлива.
Обновлено в 09:58
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии
Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Сербия вручила Хорватии ноту протеста из-за нападения на ватерполистов
МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 09:17
Наука
Назван способ учить иностранные слова во сне
Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоявшие из знакомого слова на родном языке и "псевдослова".
Обновлено в 08:47
Общество
В Ленобласти ожидается двухдневный снегопад
Метель и сильный снегопад ожидаются в Ленинградской области в ближайшие два дня, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 06:49
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Монпелье»
Тренерский штаб "Монако" огласил стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Интернет
Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer
Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.
Обновлено в 08:44
Экономика
Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA
В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
Обновлено в 04:55
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 07:14