Футбол
Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него»Sport24.ru 09:26
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.
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Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически
Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Погода в Холменколлене добавляет настроения»
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем состоянии в преддверии спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 02:36
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Футбол
Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
Обновлено в 11:29
Футбол
Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»
Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Политика
Украина ужесточила санкции против России
США 15 марта ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины».
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Следком проверяет смерть школьницы в Крыму
В Красноперекопске две школьницы отравились неизвестным лекарственным препаратом, одна из них умерла.
Обновлено в 09:40
Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Финансы
Российский рынок акций в четверг подрос на новостях от ФРС США
Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.
Обновлено в 12:22
Политика
Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал Globus.
Обновлено в 10:43
Энергетика
«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании
Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
Политика
МИД РФ: при приговоре Караджичу действия НАТО вывели за скобки
При вынесении приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу действия НАТО в бывшей Югославии остались за скобками.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Определены лучшие цыплята-бройлеры
Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Политика
В Венесуэле задержали двух соратников Гуайдо
Источник в полиции Каракаса сообщил, что утром в четверг в своих домах были схвачены ближайшие сподвижники оппозиционера Хуана Гуаидо Роберто Марреро и Серхио Вергара.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Кино
Данила Козловский сыграет в фильме о катастрофе в Чернобыле
Режиссером и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.
Обновлено в 05:51