Футбол

Паредес: «Хочу вернуться в „Бока Хуниорс“»
Soccer.ru
01:19

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что хочет вернуться в Аргентину. По словам игрока, с ним уже связался спортивный директор "Бока Хуниорс" Николас Бурдиссо.
Soccer.ru01:19

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Паредес заявил, что хочет вернуться в «Боку Хуниорс»

Спорт-Экспресс04:46

Леандро Паредес: «Хотел бы вернуться в „Боку“, но „Зенит“ вряд ли просто так меня отпустит»

Sports.ru03:39

Паредес рассказал, что «Зенит» не пустил его в «ПСЖ», а сам он хочет в «Боку»

Нева Спорт02:43

Леандро Паредес: Я хочу вернуться в «Бока Хуниорс»

Советский спорт03:50

Главные новости утра. «Зенит» хочет купить защитника «Фейеноорда», «Челси» отказался от Игуаина

Бомбардир.ру03:50

Леандро Паредес: «Хочу вернуться в „Боку Хуниорс“»

Матч ТВвчера в 21:50

Паредес: «Хотел бы вернуться в „Боку“, но „Зенит“ уже отклонил предложение „ПСЖ“»

Sport24.ruвчера в 20:53
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия

Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Космос

Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»

Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
Обновлено в 05:30
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки

Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Москве умерла школьница, приехавшая на Кремлевскую елку

Девочка приехала с родителями на Кремлевскую елку для празднования Нового года. Инцидент произошел накануне ночью.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС

Обновлено в 05:42
Политика

Путин поздравил Церетели с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Обновлено в 05:32
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Теннис

Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 01:40
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Обновлено в 04:11
Происшествия

Опубликован список погибших в результате ЧП в Магнитогорске

Магнитогорская администрация представила список погибших в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске

Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей

Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне

Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Из квартир обрушившегося дома в Магнитогорске спасли кошек и собаку

На месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске спасли пять кошек и собаку.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом

В МЧС уточнили, что вероятной причиной произошедшего стала неисправность дымохода.
Обновлено в 05:06
Политика

МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Спорт

В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА

Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Финансы

Доллар обновил максимум марта 2016 года

Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено вчера в 03:59
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Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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