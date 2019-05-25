Кино

«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвьГазета.Ru 14:25

Фильм "Паразиты" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм снял южнокорейский режиссер Пон Джун-хо.
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

РБК14:55

Картина Пон Джун-хо «Паразиты» получила «Золотую пальмовую ветвь»

RT на русском14:52

Канны 2019: «Паразиты» взобрались на первую строчку неофициального рейтинга журнала Screen

ProfiСinema.ruвчера в 07:50

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Коммерсантъ14:20

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

РИА Новости14:12

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты»

ТАСС14:35

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля досталась режиссеру из Южной Кореи

Вести.Ru14:50
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Политика

Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.
Обновлено в 08:01
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Кино

Режиссер Балагов получил премию на Каннском фестивале

Режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) 72-го Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено в 12:21
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе

Обновлено в 07:43
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Автоспорт

Даниил Квят: Машина вела себя идеально

Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Автоспорт

Ф2: Антуан Юбер выиграл спринт в Монако, Маркелов 4-й

Обновлено в 12:17
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над «Зенитом»

В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:21
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место 26 мая.
Обновлено в 14:32
Футбол

«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате России

Обновлено в 08:47
Хоккей

Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

У Настасьи Самбурской случилась истерика из-за отца-алкоголика

Обновлено в 13:00
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
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Каннский кинофестиваль
Ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов.
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