Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвьГазета.Ru 14:25
Фильм "Паразиты" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм снял южнокорейский режиссер Пон Джун-хо.
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Канны 2019: «Паразиты» взобрались на первую строчку неофициального рейтинга журнала Screen
ProfiСinema.ruвчера в 07:50
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