«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвьГазета.Ru 14:25

Политика Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.

Кино Режиссер Балагов получил премию на Каннском фестивале Режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) 72-го Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Общество Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.

Хоккей Канада — Чехия 5:1 (3-й период) Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).

Автоспорт Даниил Квят: Машина вела себя идеально Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Культура Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над «Зенитом» В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место 26 мая.

Хоккей Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Армия и оружие Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.

Спорт Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.

Космос «Двойной» астероид приближается к Земле 25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым «МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.