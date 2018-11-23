Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»
Советский спорт
13:35

Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора. Маротта скоро приступил к работе генеральным менеджером в миланском Интере.
Советский спорт13:35

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«Ювентус» назначил нового генерального директора

Sportbox.RU15:25

«Ювентус» назначил нового генерального директора

Матч ТВ15:25

Фабио Паратичи стал новым генеральным директором «Ювентуса»

РИА Новости14:44

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Советский спорт13:35

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Sport24.ru13:29

СМИ: Фабио Паратичи займет пост генерального директора «Ювентуса»

Спорт-Экспресс11:54

«Ювентус» объявил об изменениях в руководстве клуба

Sports.ru12:07
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Футбол

«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:21
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 16:11
Футбол

Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 15:20
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
Обновлено в 16:05
Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 14:15
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.
Обновлено в 12:35
Футбол

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 12:40
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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

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«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал

Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
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Emirates может стать спонсором «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.
Обновлено в 15:52
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«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 15:04
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»: кто победит в центральном матче уик-энда в Ла Лиге

В центральном матче тринадцатого тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в родных стенах сыграет с "Барселоной".
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Паратичи Фабио
Итальянский футболист
Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
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Маротта Джузеппе
Итальянский футболист
Italian football executive who last served as general manager of Sports Area as well as CEO of Italian football club Juventus. In 2014, he was inducted into the Italian Football Hall of Fame.
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