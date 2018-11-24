Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба. На этом посту он сменил Джузеппе Маротту, который, в свою очередь, уже приступил к работе генеральным менеджером в миланском «Интере».

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