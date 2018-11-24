Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»
Чемпионат
вчера в 19:42

Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба. На этом посту он сменил Джузеппе Маротту, который, в свою очередь, уже приступил к работе генеральным менеджером в миланском «Интере».
Чемпионатвчера в 19:42

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«Ювентус» объявил имя нового гендиректора клуба

Газета.Ruвчера в 20:08

Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»

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«Ювентус» назначил нового генерального директора

Матч ТВвчера в 15:25

«Ювентус» назначил нового генерального директора

Sportbox.RUвчера в 15:25

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Советский спортвчера в 13:35

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 13:29

СМИ: Фабио Паратичи займет пост генерального директора «Ювентуса»

Спорт-Экспрессвчера в 11:54
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Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
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Маротта Джузеппе
Итальянский футболист
Italian football executive who last served as general manager of Sports Area as well as CEO of Italian football club Juventus. In 2014, he was inducted into the Italian Football Hall of Fame.
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