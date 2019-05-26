Футбол
Паратичи: «„Ювентус“ никогда не общался с Гвардиолой»Soccer.ru 12:55
Думаю, пока сезон еще не закончился, было бы честно оставаться спокойными из уважения к другим клубам. Мы никогда не общались с Гвардиолой и не думали о приглашении Хосепа. У него контракт с "Манчестер Сити", поэтому мне эти разговоры кажутся очень странными.
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Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
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В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
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Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
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Футбол
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В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
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Происшествия
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Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
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Обновлено в 16:29
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
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Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Музыка
В Ереване прошел концерт в честь 95-летия Шарля Азнавура
В Ереване прошел концерт в честь 95-летия Шарля Азнавура, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 15:08
Политика
Лидер СДПГ назвала разочаровывающими результаты социал-демократов ФРГ на евровыборах
Результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент "крайне разочаровывают".
Обновлено в 13:37
Политика
Стали известны имена кандидатов в депутаты от «Единой России»
Итого Итоги голосования озвучил руководитель комитета подготовки к предварительному голосованию, заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Витко.
Обновлено в 13:13
Футбол
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»
Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Политика
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Футбол
Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче
Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:30
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
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Футбол
«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ
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Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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Авто
Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG
Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
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Футбол
Шамах завершил карьеру футболиста
Марокканский нападающий Маруан Шамах принял решение о завершении игровой карьеры, рапортует BeInSports.
Обновлено в 08:44