Футбол

Паратичи: «„Ювентус“ никогда не общался с Гвардиолой»Soccer.ru 12:55

Думаю, пока сезон еще не закончился, было бы честно оставаться спокойными из уважения к другим клубам. Мы никогда не общались с Гвардиолой и не думали о приглашении Хосепа. У него контракт с "Манчестер Сити", поэтому мне эти разговоры кажутся очень странными.
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