Футбол
Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»Бомбардир.ру 05:35
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой. Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
Обновлено в 01:00
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала
Один человек погиб, еще двое, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 07:21
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Единоборства
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана
Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.
Обновлено в 02:05
Политика
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Полиция Украины даст правовую оценку действиям кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который открыто продемонстрировал свой бюллетень всем присутствующим на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 07:02
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Происшествия
На Шри-Ланке ввели комендантский час
Правительство Шри-Ланки приняло решение о введении комендантского часа после того, как в стране погремели восемь взрывов, передает ТАСС.
Обновлено в 06:16
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Гройсман проголосовал на выборах президента Украины
Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для печени фрукт
Обновлено в 01:19
Общество
Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Обновлено в 06:51
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC
Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968»
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
Кучма дал совет будущему президенту Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
Обновлено в 07:15
Наука
В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Общество
Королеве Елизавете II исполнилось 93 года
Королева Великобритании Елизавета II отмечает в день Пасхи свое 93-летие.
Обновлено в 05:39
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Футбол
Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
Обновлено в 07:21