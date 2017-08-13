Футбол
Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»Бомбардир.ру 05:35
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой. Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.
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