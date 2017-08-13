Футбол

Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»Бомбардир.ру 05:35

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой. Вчера появилась информация, что туринцы ведут переговоры с «Интером» об обмене аргентинца на Мауро Икарди.
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Фабио Паратичи: «Дибала — игрок „Ювентуса“. Очевидно, что он им и останется»

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Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

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Спортивный директор «Ювентуса»: Дибала останется в клубе в следующем сезоне

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Sport.ru05:29

Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

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Паратичи Фабио
Итальянский футболист
Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
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