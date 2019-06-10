Футбол

Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечереREGNUM 06:31

В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован. Он утратил способность говорить, поэтому к своим фанатам он обратился с помощью устройства генерации речи.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил
, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.
Lenta.ru05:11

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