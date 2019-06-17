Футбол
Парагвай упустил победу над КатаромЕвро-футбол.ру 01:35
В поединке стартового тура группового раунда Кубка Америки сборная Парагвая встречалась с командой Катара. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. В составе парагвайцев голы забивали Кардосо и Гонсалес, за катарцев отличились Али и Хухи.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
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В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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В Mastercard заявили, что внедрение платежных инноваций поддерживают 70% россиян
Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций - бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа.
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Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
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В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
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РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
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Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
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Футбол
«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
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Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека
Известный своими «безумными» экспериментами телеведущий и инженер Адам Сэвидж создал летающий костюм Железного человека.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
Обновлено в 07:03
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
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СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
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Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
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Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Авто
Kia рассказала о новом кроссовере для России
Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
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Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
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Астрономы ищут новые планеты в системе альфа Центавра
Три года назад ученые нашли экзопланету, которая вращалась вокруг третьей звезды, и назвали ее Проксима Центавра b. Как заявляли специалисты, обнаруженный астрономический объект похож на Землю по размерам и массе.
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Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
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Общество
Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14