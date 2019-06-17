Футбол

Парагвай упустил победу над КатаромЕвро-футбол.ру 01:35

В поединке стартового тура группового раунда Кубка Америки сборная Парагвая встречалась с командой Катара. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. В составе парагвайцев голы забивали Кардосо и Гонсалес, за катарцев отличились Али и Хухи.
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Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд, продержавшийся 73 года

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Катар отыгрался с 0:2 у Парагвая в первом матче на Кубке Америки

Sports.ruвчера в 17:04
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РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

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Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
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Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
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Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
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Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

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В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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