Футбол

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:47

Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.
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Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд, продержавшийся 73 года

Sport24.ru01:31

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Советский спортвчера в 23:47

Прогноз и ставка на матч Парагвай - Катар, первый тур Кубка Америки

ODDS.ru14 июня в 15:53

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Чемпионатвчера в 22:52

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LiveSport.ru15 июня в 05:20

Парагвай – Катар: первая сенсация?

Все про Спорт ру15 июня в 01:32

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Газета.Ru00:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Хоккей

Петерссон рассказал, почему перешел в «Динамо»

Хоккеист подписал соглашение с московским «Динамо».
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Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о госпитализации

Информация о госпитализации директора Московского театра «Ленком» Марка Варшавера не соответствует действительности.
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Напомним, премьера нового поколения Land Cruiser состоится через год.
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Происшествия

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Общество

Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме

Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
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Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
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Автоспорт

Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
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Обновлено вчера в 07:00
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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Происшествия

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
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Пугачева купила для себя участок на кладбище

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Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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Армия и оружие

ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
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Армия и оружие

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Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
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Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
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Екатерина Климова подала на развод

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Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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