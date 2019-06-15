Футбол
Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:47
Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.
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Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 05:20
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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