Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:47

Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

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