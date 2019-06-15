Парагвай и Катар сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.

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