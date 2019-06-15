Футбол

Парагвай и Катар сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Парагвай и Катар сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Газета.Ru00:31

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Чемпионатвчера в 22:52

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Советский спортвчера в 23:47

Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года

LiveSport.ru15 июня в 05:20

Парагвай – Катар: первая сенсация?

Все про Спорт ру15 июня в 01:32

Прогноз и ставка на матч Парагвай - Катар, первый тур Кубка Америки

ODDS.ru14 июня в 15:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Футбол

Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.
Обновлено в 00:56
Политика

Миллионные протесты прошли в Гонконге

Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.
Обновлено в 00:31
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки

Обновлено вчера в 23:56
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено вчера в 13:19
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»

Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Технологии

Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»

Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда

Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King.
Обновлено в 02:08
Футбол

Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»

В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное