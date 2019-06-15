Футбол
Парагвай и Катар сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:05
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.
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Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 05:20
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Армия и оружие
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Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки
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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
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СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
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Общество
Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда
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Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
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