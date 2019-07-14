Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядкамиREGNUM 09:19

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля. Протестующие активисты движения «жёлтые жилеты» вступили в столкновения с полицией.
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В Париже «жёлтые жилеты» вышли на протесты во время парада по случаю Дня взятия Бастилии

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