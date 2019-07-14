Политика
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядкамиREGNUM 09:19
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля. Протестующие активисты движения «жёлтые жилеты» вступили в столкновения с полицией.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика
Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»
Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд
Обновлено в 07:29
Здоровье
В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами
За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Музыка
Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте
Обновлено в 07:15
Транспорт
ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов
Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.
Обновлено в 10:29
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Кино
Скарлет Йоханссон высказалась в пользу свободного кастинга
Актриса из США Скарлетт Йоханссон в интервью одному из иностранных изданий рассказала о политкорректном кастинге, который становится нормой в Голливуде.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55