Происшествия
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядкамиREGNUM 09:19
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля. Протестующие активисты движения «жёлтые жилеты» вступили в столкновения с полицией.
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