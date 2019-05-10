Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИФАН 11:14

Западная пресса оказалась под впечатлением от прошедшего в Москве парада Победы. Особое внимание СМИ обратили на военную технику, которая приняла участие в торжественном мероприятии. Например, так о прошедшем параде пишет ABC News.
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Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

Взгляд.ру04:18

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Газета.Ru09:54

Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Комсомольская правда06:12

Парад Победы в Москве впечатлил зарубежные СМИ

Московский Комсомолец05:53

Эксперт считает, что восхитившиеся парадом Победы западные СМИ «поумнели или протрезвели»

Народные новости12:07

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Российская газета03:21

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Пятый каналвчера в 09:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Авто

Появилось первое изображение нового купе-кроссовера KIA

Обновлено в 06:13
Политика

Трамп назвал условие отмены пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом

Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:56
Политика

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

БДК «Петр Моргунов» готовится к швартовым испытаниям

Обновлено в 13:50
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Футбол

Мещеряков: не ожидал, что «Локомотив» так легко обыграет «Рубин»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

Обновлено в 13:59
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Обновлено в 15:40
Политика

США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Культура

Игорь Николаев ужаснулся, когда увидел Игоря Крутого после операции

Обновлено в 13:36
Футбол

Рафаэль Бенитес: «„Ливерпуль“ хорошо сыграл с „Барсой“, но мой камбэк в Стамбуле был лучше»

Экс-главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о сравнении ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0) с финалом ЛЧ сезона-2004/05 в Стамбуле.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Гаджеты

Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple

Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.
Обновлено в 12:17
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Общество

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой

Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Музыка

Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

Обновлено в 11:22
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