Общество

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершенаSputnik Абхазия 03:00

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.
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Парад Победы на Красной площади. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

МИР 2401:53

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Sputnik Абхазия03:00
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
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Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
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Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
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Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
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