Общество
Парад Победы на Красной площади: трансляция завершенаSputnik Абхазия 03:00
Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.
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Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
В Одессе прошло празднование Дня Победы
Обновлено в 06:13
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Камера видеонаблюдения Blink XT2 на 25% дешевле своей предшественницы
Компания Amazon представила умную камеру видеонаблюдения Blink XT2.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Обновлено в 10:43
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram архивные фотографии своих дедушки и бабушки в честь Дня Победы.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине
В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:19
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28