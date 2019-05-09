Парад Победы на Красной площади: трансляция завершенаSputnik Абхазия 03:00

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Происшествия В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.

Здоровье Названы первые симптомы появления опухоли мозга Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.

Наука В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.

Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.

Политика В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.

Политика В Киеве началось шествие Бессмертного полка В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Футбол Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.