Армия и оружие
На Красной площади прошел парад ПобедыКоммерсантъ 03:00
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Командовал парадом главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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