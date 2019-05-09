Армия и оружие

На Красной площади прошел парад ПобедыКоммерсантъ 03:00

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Командовал парадом главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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Танки, кабриолеты и девушки: чем запомнился парад в Москве

РИА Новости06:42

Рязанские десантники готовятся к Параду Победы на Красной площади

Рязань Онлайн05 мая в 23:58

На Красной площади в Москве прошел парад Победы

ТАСС03:38

В Москве начался парад Победы

Lenta.ru03:01

На Красной площади завершился парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Эхо Москвы04:00

В Москве завершился парад Победы

РБК04:11

На параде Победы в Москве участвует аксубаевец

Сельская новь (Aксубаевский район)06 мая в 01:23
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Политика

Путин оценил прошедший в Москве парад Победы

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