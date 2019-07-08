Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший кладГазета.Ru вчера в 22:09
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости". Уточняется, что пара обнаружила бутыль с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки, после чего передала находку полиции.
Читать в источнике
Оценить107
Все-таки справедливость восторжествовала. Мы хотим закончить это дело мирным путем.
— Александр Снегирев, русский писательЦарьград вчера в 22:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Житель Курска отсудил больше 2 миллионов рублей за исчезнувший клад золотых монет
Друг для друга (Курск)вчера в 08:41
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге
Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Обновлено вчера в 18:13
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье
Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями
В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено вчера в 20:12
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Космос
Обнаружены три звезды, которые пережили термоядерные взрывы
Исследователи обнаружили три звезды, которые выделялись тем, что все они были меньше, чем норма для белого карлика.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Интернет
Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в Сети
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Мощнейший рентгеновский лазер XFEL получит сверхскоростную камеру
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения
За основу было взято соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей субъекта Федерации (медиана – это уровень, при котором 50 % населения имеет доходы выше него, а 50 % – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки
Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40