Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший кладГазета.Ru вчера в 22:09

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости". Уточняется, что пара обнаружила бутыль с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки, после чего передала находку полиции.
Читать в источнике
Обсудить
Александр Снегирев
Все-таки справедливость восторжествовала. Мы хотим закончить это дело мирным путем.
— Александр Снегирев, русский писательЦарьград вчера в 22:59

Подробнее о событии

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Интерфаксвчера в 10:44

Суд обязал Министерство финансов выплатить курянину 2 миллиона рублей

Курск сегоднявчера в 10:42

Житель Курска отсудил больше 2 миллионов рублей за исчезнувший клад золотых монет

Друг для друга (Курск)вчера в 08:41

Куряне передали клад государству и теперь получат 2 млн рублей

Курская правдавчера в 09:00

Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу жителей Курска за сданный клад золотых монет

ТАССвчера в 09:56

Куряне получат компенсацию за клад, переданный государству

Kurskcity.ruвчера в 08:13

Курянин отсудил 2 миллиона за загадочно исчезнувший клад

46ТВвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено вчера в 10:27
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Психолог назвал причины развития анорексии

Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Теннис

Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге

Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Лолита красила перила и мыла полы в подъезде

Обновлено вчера в 18:13
Общество

В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье

Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями

В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено вчера в 20:12
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии

В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Космос

Обнаружены три звезды, которые пережили термоядерные взрывы

Исследователи обнаружили три звезды, которые выделялись тем, что все они были меньше, чем норма для белого карлика.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Интернет

Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в Сети

Обновлено вчера в 23:30
Наука

Мощнейший рентгеновский лазер XFEL получит сверхскоростную камеру

Обновлено вчера в 18:09
Общество

Составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения

За основу было взято соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей субъекта Федерации (медиана – это уровень, при котором 50 % населения имеет доходы выше него, а 50 % – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:47
Политика

В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки

Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное