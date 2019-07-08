Все-таки справедливость восторжествовала. Мы хотим закончить это дело мирным путем.

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости". Уточняется, что пара обнаружила бутыль с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки, после чего передала находку полиции.

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Политика Путин посетит Екатеринбург 9 июля Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Происшествия В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Общество Психолог назвал причины развития анорексии Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Теннис Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.

Общество В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Здоровье Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Происшествия Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.

Космос Обнаружены три звезды, которые пережили термоядерные взрывы Исследователи обнаружили три звезды, которые выделялись тем, что все они были меньше, чем норма для белого карлика.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Общество Составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения За основу было взято соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей субъекта Федерации (медиана – это уровень, при котором 50 % населения имеет доходы выше него, а 50 % – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.