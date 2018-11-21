с чего всё началось

Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда. В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту "банка приколов".

Происшествия Происшествия Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Происшествия Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле

Происшествия Происшествия Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.

Происшествия Происшествия Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Происшествия Происшествия СК начал проверку обрушения моста под Воронежем Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

Происшествия Происшествия Артист рассказал о нападении сбитого в Шереметьево мужчины

Происшествия Происшествия NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.

Происшествия Происшествия Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула

Происшествия Происшествия В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.

Происшествия Происшествия На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Происшествия Происшествия В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Происшествия На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба В Зеленограде сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, устроивший стрельбу, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Происшествия Происшествия Под Новосибирском обрушилась стена школы "Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.