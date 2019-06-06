Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»РИА Новости 07:34

Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir. Отмечается, что в книге изменен текст молитвы "Отче наш".
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Папа римский одобрил новый итальянский перевод «Отче наш»

Коммерсантъ08:59

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Телеканал 360°08:39

Папа Римский отредактировал «Отче наш»

Lenta.ru05:48

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Московский Комсомолец08:01

РПЦ не будет по примеру Ватикана менять текст «Отче наш»

РИА Новости07:51

Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»

РБК06:31

Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш»

ТК Звезда08:04
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Общество

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Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
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Транспорт

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Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

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Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb

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Обновлено вчера в 10:31
Хоккей

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Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
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