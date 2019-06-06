Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»РИА Новости 07:34
Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir. Отмечается, что в книге изменен текст молитвы "Отче наш".
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Авто
Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Политика
Tinder согласился сотрудничать со спецслужбами РФ
Tinder ранее предоставил информацию по запросу спецслужб, рассказал Жаров.
Обновлено в 07:12
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Общество
Бари Алибасов переписал завещание
Бари Алибасов, который свой 72-й день рождения встречает в реанимации НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил средство для чистки труб вместо лимонада и получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, переписал завещание.
Обновлено в 08:03
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.
Обновлено в 08:58
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Обновлено в 04:00
Происшествия
В квартире заместителя главы Нягани обнаружили бордель
В Нягани правоохранительные органы прикрыли бордель с проститутками, который располагался в квартире заместителя главы города Виктора Манухина.
Обновлено в 04:35
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей
«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
Обновлено в 08:06
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евро на нефти дороже $61 за баррель
Курс российской валюты умеренно повышается на фоне некоторого коррекционного роста рынка нефти выше 61 доллара за баррель сорта Brent после очередного обвала накануне, а также слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Игры
Утечка: готовится Darksiders: Genesis — это «Диаблоид» от авторов Battle Chasers: Nightwar
Разработкой занимаются авторы Battle Chasers: Nightwar из Airship Syndicate. В студии трудится художник и автор оригинальной Darksiders.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Теннис
17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Политика
Рада упростила получение гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе
Закон отменяет требования владеть украинским языком и постоянно проживать на Украине последние пять лет Верховная рада изменила порядок получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в силовой операции Киева в Донбассе.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика.
Обновлено в 06:27