Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богомVprognoze.ru 07:25

Папа римский Франциск считает кощунством называть игрока «Барселоны» Лионеля Месси богом.
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И все-таки: Месси – бог или нет?

Sports.ru17:55

Папа Римский о Лионеле Месси: «Он не Бог»

Sport.ru04:28

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Матч ТВ06:46

Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

Спорт-Экспресс05:41

Папа Римский отказался называть Месси богом

Газета.Ru04:12

Папа Римский: «Месси могут сравнивать с богом, но не надо ему поклоняться»

Sport24.ru04:02

Папа римский сказал, что Месси – не Бог, реакция соцсетей

Чемпионат13:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено в 16:50
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Общество

Росконтроль назвал худшую тушеную говядину

Эксперты заключают, что с рядом замечаний тестирование прошла говяжья тушенка торговых марок «Сохраним традиции» и «Добротный продукт», а остальные три бренда отправлены в черный список Росконтроля.
Обновлено в 09:39
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
Общество

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

Миром правит любовь и с этим никто не спорит. Что ждет каждого из нас на любовном фронте в эти семь дней, читайте в еженедельном гороскопе.
Обновлено в 09:15
Культура

Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя

Обновлено в 03:26
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Политика

В штабе Зеленского сообщили, что он готов к переговорам с Путиным и Трампом

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента.
Обновлено в 17:26
Происшествия

В Москве объявились охотники на геев

За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.
Обновлено в 13:31
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Экономика

Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле

Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.
Обновлено в 19:14
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15
Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Спорт

Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Политика

Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей

Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Кино

Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая

Обновлено в 15:06
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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