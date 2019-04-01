Футбол
Папа римский призвал не называть Лионеля Месси богомИзвестия 07:38
Называть нападающего футбольного клуба «Барселона» и игрока сборной Аргентины Лионеля Месси богом является кощунством, заявил папа римский Франциск в интервью испанскому телеканалу Sexta 31 марта.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия
СКР ищет зачинщиков массовых беспорядков в Ингушетии
В Ингушетии ведется расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителей власти.
Обновлено в 08:30
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин проведет переговоры об Арктике с зарубежными лидерами
Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля, также ожидается ряд встреч с зарубежными лидерами, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:35
Общество
Сергей Куканов возглавил Центр управления парковками в Петербурге
Как рассказал Куканов, в настоящее время перед ним стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы Центра.
Обновлено в 08:11
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Политика
ЦИК Украины: После обработки более 60% протоколов лидирует Зеленский
Подсчет результатов голосования на выборах президента Украины демонстрирует лидерство шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:58
Политика
Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в Анкаре
Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 16 лет потерпела поражение в столице.
Обновлено в 00:28
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева
Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Генконсульство: погибшие в авиакатастрофе в Германии не установлены
Российское генконсульство во Франкфурте-на-Майне сообщило, что германские власти пока не установили личности трех человек, погибших при крушении частного самолета.
Обновлено в 08:29
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика
Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru
Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Защита основателя Baring Vostok Калви обжаловала его арест
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала жалобу на его арест, сообщает РИА "Новости" "В настоящее время жалоба находится на изучении у судьи", - рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Игры
Для Devil May Cry 5 вышел бесплатный режим «Кровавый дворец»
Capcom 1 апреля добавила в свой слэшер Devil May Cry 5 режим «Кровавый дворец», причем абсолютно бесплатно.
Обновлено в 07:00