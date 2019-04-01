Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богомVprognoze.ru 07:25
Папа римский Франциск считает кощунством называть игрока «Барселоны» Лионеля Месси богом.
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Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Авто
Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta
Говорят, лицензию на Vesta купили.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Космос
Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников
Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 02:55
Общество
Алина Загитова снялась для модного японского журнала
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в модной фотосессии для одного из журналов Японии.
Обновлено в 08:16
Экономика
Минфин начал мониторить долговую нагрузку крупнейших компаний России
Минфин начал мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших российских компаний, сообщил заместитель главы ведомства Владимир Колычев.
Обновлено в 11:29
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Космос
Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Экономика
Суд в Киеве арестовал имущество компаний Коломойского по делу Приватбанка
Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе "Приват", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в рамках делах о выводе денежных средств из Приватбанка в 2014 году, следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Обновлено в 12:44
Экономика
«Рустранском» разместит ГДР на Лондонской бирже
"Рустранском" планирует в мае разместить ГДР на свои акции на Лондонской бирже, сообщает железнодорожный оператор.
Обновлено в 12:47
Музыка
Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана
Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено в 12:48
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Театры
В столице представили спектакль «Любовь до потери памяти»
Обновлено в 12:56
Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
Обновлено в 12:10
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства.
Обновлено в 13:05