Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богомVprognoze.ru 07:25

Папа римский Франциск считает кощунством называть игрока «Барселоны» Лионеля Месси богом.
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Папа римский сказал, что Месси – не Бог, реакция соцсетей

Чемпионат13:00

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Матч ТВ06:46

Папа Римский отказался называть Месси богом

Газета.Ru04:12

Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

Спорт-Экспресс05:41

Папа Римский: «Месси могут сравнивать с богом, но не надо ему поклоняться»

Sport24.ru04:02

Папа римский Франциск: «Месси очень хорош. Но он не бог»

Sports.ru06:10

Папа Римский о Лионеле Месси: «Он не Бог»

Sport.ru04:28
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Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Музыка

Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Авто

Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta

Говорят, лицензию на Vesta купили.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Космос

Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников

Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 02:55
Общество

Алина Загитова снялась для модного японского журнала

Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в модной фотосессии для одного из журналов Японии.
Обновлено в 08:16
Экономика

Минфин начал мониторить долговую нагрузку крупнейших компаний России

Минфин начал мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших российских компаний, сообщил заместитель главы ведомства Владимир Колычев.
Обновлено в 11:29
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане

Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Экономика

Суд в Киеве арестовал имущество компаний Коломойского по делу Приватбанка

Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе "Приват", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в рамках делах о выводе денежных средств из Приватбанка в 2014 году, следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Обновлено в 12:44
Экономика

«Рустранском» разместит ГДР на Лондонской бирже

"Рустранском" планирует в мае разместить ГДР на свои акции на Лондонской бирже, сообщает железнодорожный оператор.
Обновлено в 12:47
Музыка

Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана

Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено в 12:48
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
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Театры

В столице представили спектакль «Любовь до потери памяти»

Обновлено в 12:56
Экономика

Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике

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Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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