Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богомVprognoze.ru 07:25

Папа римский Франциск считает кощунством называть игрока «Барселоны» Лионеля Месси богом.
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Папа Римский отказался называть Месси богом

Газета.Ru04:12

Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

Спорт-Экспресс05:41

Папа римский: в теории, называть Месси богом — это кощунство

Чемпионат05:14

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Матч ТВ06:46

Папа Римский: «Месси могут сравнивать с богом, но не надо ему поклоняться»

Sport24.ru04:02

Папа римский Франциск: «Месси очень хорош. Но он не бог»

Sports.ru06:10

Папа Римский о Лионеле Месси: «Он не Бог»

Sport.ru04:28
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Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

Обновлено в 10:33
Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Политика

В Японии выбрали название новой эры правления императора

1 апреля по окончании утреннего заседания генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в прямом эфире показал жителям Японии иероглифы с названием эры будущего императора, 59-летнего Нарухито.
Обновлено в 11:39
Политика

НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
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Энергетика

«Северный поток-2» проложен почти на 40%

Обновлено в 10:56
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента

Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто

УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году

УАЗ в 2020 году выпустит модель на новой платформе, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ПАО «Соллерс» (владеет Ульяновским автозаводом) Вадима Швецова.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков

Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию

Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18%

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
Обновлено в 10:28
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
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В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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