Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богомVprognoze.ru 07:25
Папа римский Франциск считает кощунством называть игрока «Барселоны» Лионеля Месси богом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Спорт
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой
Обновлено в 10:33
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии
Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Кино
Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»
Обновлено в 04:38
Политика
В Японии выбрали название новой эры правления императора
1 апреля по окончании утреннего заседания генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в прямом эфире показал жителям Японии иероглифы с названием эры будущего императора, 59-летнего Нарухито.
Обновлено в 11:39
Политика
НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:26
Энергетика
«Северный поток-2» проложен почти на 40%
Обновлено в 10:56
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика
ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто
УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году
УАЗ в 2020 году выпустит модель на новой платформе, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ПАО «Соллерс» (владеет Ульяновским автозаводом) Вадима Швецова.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков
Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции
Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию
Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18%
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
Обновлено в 10:28
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика
В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00